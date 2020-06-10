Московский Кредитный Банк (МКБ) внедрил решение PayControl в интернет-банк для юридических лиц. Это позволит компаниям и предпринимателям, в первую очередь из сегмента МСБ, безопасно и просто подтверждать трансакции с помощью мобильной подписи на своем устройстве, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей — код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам трансакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета», — говорится в релизе.

Использование PayControl позволяет клиентам входить в интернет-банк «Ваш Банк Онлайн» без ввода логина и пароля по QR-коду, а также безопасно подписывать трансакции и получать интерактивные уведомления о документах на мобильном устройстве.

Также реализована возможность «групповой» подписи трансакций, что особенно удобно для юридических лиц, совершающих множество операций. В этом случае пользователь имеет возможность просмотреть реквизиты отдельной трансакции, один раз нажимает кнопку «подписать», при этом электронная подпись формируется отдельно для каждой операции.

Внедренная банком платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl разработана компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково».