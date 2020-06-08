Ситуация на российском рынке труда постепенно стабилизируется. Об этом заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщается на сайте Кабмина.

Он подчеркнул, что ключевой целью общенационального плана, который на прошлой неделе был представлен президенту и сейчас дорабатывается с учетом решений, принимаемых на отраслевых совещаниях у Владимира Путина, является рост благосостояния граждан и все меры плана должны ориентироваться на этот результат. «Только это позволит нам выйти на стабильную траекторию роста ВВП», — полагает премьер-министр.

«Наша первоочередная задача — восстановить занятость, поддержать людей в непростой период. И для устойчивого роста доходов необходимо начать новый полноценный инвестиционный цикл. Именно поэтому так много мер в нашем плане посвящено поддержке инвестиций в проекты как крупного бизнеса, так и средних и малых предприятий. Тогда мы сможем сформировать дополнительный спрос на специалистов, обеспечить людям необходимый уровень зарплат, снизить число бедных и увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе», — заявил Мишустин.

Говоря о мерах социальной поддержки людей, которые потеряли работу из-за распространения коронавирусной инфекции, он отметил, что «ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется». «Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — пояснил глава Кабмина.

«Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса. На прошлой неделе президент дал ряд поручений. Правительство их проработало. Подготовлено постановление по их реализации», — указал он.

Во-первых, минимальное пособие по безработице в мае — июле 2020 года будет увеличено в три раза, напомнил Мишустин. Кроме того, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получат пособие по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц в июне — августе. В качестве третьей меры премьер упомянул расширение числа семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тыс. рублей в месяц в июне — августе. Кроме того, на три месяца продлевается возможность получать пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, добавил Мишустин.

В числе прочего он рассказал, что правительство ведет работу по приоритизации расходов федерального бюджета. «Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства — около 600 миллиардов рублей. Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики», — сообщил премьер.



«Финансирование социальной сферы и мер поддержки экономики сейчас крайне важно, и недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, остаются незадействованными. Они должны своевременно направляться на запланированные цели либо быть переориентированы на срочные мероприятия, такие как устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, например», — добавил Мишустин.