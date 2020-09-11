Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики . Об этом говорится в поручении премьера, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Как уточняется, подлинность документа подтвердили источники в правительстве.



«Минэкономразвития России — организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний и доложите в правительство РФ. Срок — 19 июня 2020 года», — говорится в документе.