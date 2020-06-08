Блокировка Интернета в России технически почти невозможна, и задача создать инструмент для возможности отключения доступа в глобальную сеть не стоит. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в понедельник в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«У нас очень большое количество операторов связи, провайдеров интернета. Все они имеют трансграничные переходы. И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно. Безусловно, часть сервисов можно на какое-то время деградировать, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет, не существует, и задача по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны», — сказал он.

Шадаев отметил, что в РФ также нет технических возможностей применить технологию, аналогичную китайской системе блокировки нежелательных сегментов Интернета firewall. Он напомнил, что закон о суверенном Интернете направлен именно на гарантию доступности сети для граждан РФ.

«Как раз то, что в этом законе написано, — это то, что мы должны создать такие условия, при которых исключены любые вмешательства извне, для того чтобы дестабилизировать, усложнить работу интернета и получения тех или иных сервисов. В этом смысле мы, наоборот, говорим: мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны, и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована, с тем чтобы не допустить какой-то деградации — случайной, злоумышленной тех или иных сервисов. Объяснить нашим гражданам, что Google недоступен, нам будет очень сложно», — пояснил глава Минкомсвязи.