В России при сохранении стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы роста потребительских цен в июне ожидаются на уровне 0,1—0,2% в месячном исчислении, что соответствует диапазону 3—3,2% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «Картина инфляции. Июнь 2020 года».



«В июне динамика инфляции будет в значительной степени определяться ценовой политикой организаций в сфере торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, которые во многих регионах возобновили работу с 1 июня. В то же время темпы роста цен будут сдерживаться потребительским спросом, который, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в начале июня остается ниже уровней до введения режима нерабочих дней», — говорится в материалах ведомства.

В мае текущего года, указывает МЭР, инфляция замедлилась до 3% в годовом выражении после 3,1% в апреле. Темп роста цен по отношению к предыдущему месяцу снизился в мае до 0,27% месяц к месяцу после 0,83% в апреле.

«По оперативным данным, потребительский спрос в мае восстанавливался, однако в условиях действия объективно обусловленных ограничений оставался ниже уровней до введения режима нерабочих дней. Сдерживающее влияние на инфляцию в мае также оказывала динамика валютного курса», — сказано в сообщении.

Цены на продовольственные товары (с исключением сезонности) в мае не росли (после увеличения на 1,4% в месячном выражении в апреле). В годовом выражении их рост замедлился до 3,3% с 3,5% месяцем ранее. Снижению продовольственной инфляции способствовала нормализация спроса на отдельные товары, а также укрепление рубля в мае, поясняют в ведомстве.

В сегменте плодоовощной продукции в мае наблюдалась нехарактерная для этого месяца дефляция (-0,4% месяц к месяцу после 7,9% в апреле). «Снижение цен на плодоовощную продукцию было обусловлено, в первую очередь, удешевлением рублевой стоимости импортируемых товаров (преимущественно фруктов) за счет укрепления курса национальной валюты», — уточняет МЭР.

Инфляция в сегменте продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции в мае снизилась до 0,3% после 0,9% в апреле. Замедление темпов роста цен наблюдалось по большинству товарных групп, при этом на отдельные продукты цены снижались (мясо птицы, свинина, яйца и сахар).

Непродовольственная инфляция в мае продолжила замедление (до 0,2% после 0,4% в апреле). По-прежнему ограниченный спрос на товары длительного пользования и стабилизация курса рубля отразились в снижении цен на телерадиотовары и околонулевой динамике цен на электротовары. Кроме того, снизились темпы роста цен на ряд товаров повседневного спроса (бытовая химия, медикаменты).

Рост цен на потребительские услуги в мае несколько ускорился (до 0,3% после 0,2% в апреле), что связано в том числе с началом снятия ограничений в данной сфере. Повышенными темпами росли в том числе цены на услуги связи, страхования и бытовые услуги.

Монетарная инфляция (показатель, очищенный от волатильных компонентов) в мае продолжила замедляться и опустилась ниже целевого ориентира Банка России, достигнув отметки 3,7% после 4,8% и 5,6% в апреле и марте соответственно.