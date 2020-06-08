Микрофинансовые организации (МФО), привлекая средства россиян, вводят людей в заблуждение, не сообщая им в доступной форме о том, что эта услуга не является вкладом , не защищена государством и доходность не гарантированна, пишут «Известия» . Такие данные содержатся в отчете Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Ряд МФО могут привлекать средства у ИП и физлиц, которые не являются их учредителями, если размер вложений составляет не менее 1,5 млн рублей. Однако люди, как считают эксперты, все равно готовы искать лучшей, чем в банковском секторе, доходности, поэтому объем привлечения средств МФО в этом году может увеличиться на 30%. Как отмечается в отчете КонфОП, подобные организации, хотя и не имеют права гарантировать доходность, закладывают в своих калькуляторах вложений параметры, которые подразумевают 12—20% годовых.

Как подчеркивается в отчете КонфОП, микрофинансисты скрывают информацию о рисках инвестирования . МФО всячески пытаются завуалировать свой продукт под вклад, не рассказывая потенциальным инвесторам о том, что подобное вложение не гарантирует доходность, не защищено страхованием со стороны государства и является рискованным, указывается в исследовании. Так, сотрудники МФО не предупреждают о рисках вложения средств в инвестпродукты. Однако потребителей предупреждают об удержании НДФЛ с инвестиционных доходов. Также разделы сайтов, посвященные инвестициям в МФО, в ряде случаев напоминают по дизайну разделы сайтов банков, посвященных вкладам.

Как полагают в КонфОП, целесообразным было бы нормативно закрепить требования к информированию о рисках вложений и отсутствии госгарантий по сохранению вложенных средств.

В пресс-службе ЦБ рассказали, что с учетом значительного интереса граждан к инвестированию личных сбережений на микрофинансовом рынке разработан ключевой информационный документ (КИД) для этого финансового продукта. Как ожидает регулятор, в ближайшее время после окончания консультаций с профессиональным сообществом будет начато внедрение КИД в деятельность организаций финансового рынка, микрофинансовых организаций.