Индекс экономических ожиданий в зоне евро в июне вырос до 21,8 пункта с минус 3 пунктов в мае, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix. Июньское значение стало максимальным с ноября 2017 года.

В то же время индекс доверия инвесторов в зоне евро в июне вырос до минус 24,8 пункта с минус 41,8 пункта месяцем ранее. Индекс текущих экономических условий в еврозоне в июне вырос до минус 61,5 пункта с минус 73 пунктов в мае.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в июне вырос до минус 17,2 пункта с минус 35,3 пункта в мае. Индекс текущих экономических условий в стране поднялся до минус 53 пунктов с минус 66 пунктов в мае. Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос в июне до 27,3 пункта с 2,5 пункта месяцем ранее. Отмечается, что июньское значение стало рекордным с марта 2015 года, а рост индикатора наблюдается третий месяц подряд.