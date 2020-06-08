«Опора России» предлагает распространить на крупные и средние отели все меры поддержки для микро- и малых предприятий, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в письме, которое организация направила в Минэкономики. Речь, в частности, идет о снижении ставки по страховым взносам до 15%, субсидиях на покрытие убытков в размере МРОТ, снижении налогового бремени, льготных займах и кредитных каникулах. Отельеры уверены, что до осени им придется работать в условиях минимальной загрузки, а общая выручка по году может сократиться в полтора раза.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников утверждает, что крупный гостиничный бизнес страдает из-за кризиса не меньше маленьких отелей. По его словам, согласно действующим нормам, к среднему бизнесу относятся компании с оборотом до 2 млрд рублей в год, где работает не более 250 человек, но в отелях с оборотом 1,5 млрд рублей в год может работать больше людей. Региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф добавляет, что с дополнительными сложностями столкнулись курорты и гостиничные сети, которые оформили несколько отелей на одно юридическое лицо.

Также дополнительные риски для бизнеса несут рекомендации по организации работы средств размещения, сформулированные Роспотребнадзором. По оценкам «Опоры России», если документ не будет скорректирован, 50% российских гостиниц могут не возобновить работу. Речь прежде всего идет о бюджетных средствах размещения и хостелах, где комнаты не оборудованы отдельным туалетом и ванной комнатой. По оценкам Кожевникова, отелю на 30 номеров с выручкой 2,5—3 млн рублей в месяц придется единовременно потратить 500—800 тыс. рублей, а на 150 номеров с оборотом 10—11 млн рублей — 9 млн рублей.