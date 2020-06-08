Газпромбанк скорректировал ставку по продукту «Рефинансирование» . Новая ставка по кредиту, выдаваемому банком на погашение сторонних займов, равна 8,9% годовых при условии оформления личного страхования (при отказе ставка составит 13,9% или 14,9% годовых в зависимости от категории клиента).

Средства доступны на срок от 13 месяцев до семи лет в сумме от 100 тыс. до 5 млн рублей. Рефинансированию подлежат потребительские кредиты и кредитные карты в рублях, до даты полного погашения которых осталось не менее трех месяцев (за исключением кредитных карт) и с момента оформления которых прошло не менее шести месяцев, при отсутствии текущей просроченной задолженности и реструктуризации за весь период действия рефинансируемых продуктов.

Потенциальный заемщик должен быть не младше 20 лет на дату подачи заявки и не старше 70 лет на момент окончания срока действия кредитного договора и иметь общий трудовой стаж не менее одного года и не менее трех месяцев на последнем месте работы.

Для рассмотрения заявки банк потребует следующие документы: паспорт РФ, один из документов, подтверждающих доход (справку 2-НДФЛ, справку по форме банка, справку о размере назначенной или выплаченной пенсии, выданную уполномоченным органом, и справку из НПФ при наличии (для неработающих пенсионеров), справку о пожизненном содержании судей — для судей в отставке), документы по рефинансируемым кредитам.



«Банк снизил ставку на 0,6 процентного пункта, что сделало предложение рефинансирования еще более доступным для закредитованных клиентов и привлекательным», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.