Компания не только стала единственным вендором из России, представленным в отчете, но и значительно улучшила свою позицию в рейтинге, подтвердив рост бизнеса в 2019 году.

Каждый год, в рамках аналитического исследования Global Banking Platform Deals Survey, эксперты Forrester собирают и анализируют данные участников рынка по объему сделок, заключенных с новыми и постоянными клиентами в предыдущем году. На основе информации о результатах 2019 года агентство подготовило отчет «На рынке банковских платформ продолжается стагнация, при этом небольшие банки обращаются к финтех-компаниям» (The Forrester Report: The Banking Platform Market Remains Stagnant, Though Smaller Banks Are Turning to Fintechs).

Авторы отчета подчеркивают, что современные банковские платформы позволяют участникам рынка более эффективно решать задачи по совершенствованию клиентского опыта и повышению ценности своих предложений. Для того чтобы помочь банкам в выборе наиболее подходящих для этого решений, отчет приводит анализ результатов деятельности 35-ти глобальных поставщиков банковских систем, на основе которого можно сделать вывод, каким компаниям удалось сохранить и расширить свое присутствие на рынке, какой функционал наиболее востребован и какие вендоры лидируют в отдельных регионах.

Высокий рейтинг и включение «Диасофт» в список пяти мировых лидеров в разработке и поставке банковских решений в очередной раз подтверждает уверенное положение компании на рынке финансовых технологий и востребованность разрабатываемых «Диасофт» программных продуктов.

Подробная информация об отчете здесь .