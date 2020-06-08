В минувшую пятницу настроение на рынках улучшалось, так как инвесторы сосредоточились на финансовых стимулах в рамках господдержки и оптимизме, связанном с тем, что сценарий восстановления экономики может соответствовать ожиданиям. Российский рынок акций рос на волне этого оптимизма, и по итогам дня индекс РТС повысился на 2,3% до 1 286 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,0% до 2 792 пунктов на фоне сильного роста цен на нефть (Brent подорожала на 5,8% до 42,30 долл./барр.) накануне заседания OPEC+ в минувшие выходные. Курс рубля к доллару подорожал на 0,7% до 68,70 руб./долл., продолжая укреплятьсяседьмую неделю подряд. Европейские рынки акций также шли вверх, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 повысился на 1,1%.

Мы ожидаем что сегодня российский рынок акций на открытии будет расти, однако рост, судя по всему, будет весьма сдержанным: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет двигаться вверх (+0,5%) на фоне роста цен на нефть и сильного курса рубля к доллару. Тем не менее, мы полагаем, что рост будет весьма сдержанным на фоне неопределенности и преждевременности ралли. Индекс MSCI ACWI повысился до уровней, последний раз зафиксированных в конце февраля текущего года. Однако по коэффициенту на основе прогнозной прибыли на 2020 г. он торгуется на уровне 17,6x, то есть на самом высоком уровне за последние 20 лет. Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию ФРС США. В лидерах роста, вероятно, будут акции компаний нефтегазового сектора. Поддержку банкам и компаниям энергетического сектора окажет сильный курс рубля к доллару.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Глава ЦБ указала на возможность понижения ключевой процентной ставки на заседании 19 июня, розничные кредиты выросли на 0,2% м/м в мае; ПОЗИТИВНО Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу провела очередную пресс-конференцию, в ходе которой сделала три важных сообщения. Во-первых, она сообщила о замедлении темпов реструктуризации кредитов, указав на то, что этот процесс миновал свой пик. В розничном сегменте банки реструктурировали кредиты на сумму 510 млрд руб. по состоянию на 3 июня, показав умеренное увеличение с 479 млрд руб., реструктурированных по состоянию на 27 мая. Во -вторых, замедление реструктуризации, судя по всему, поможет банкам вновь переориентироваться на рост кредитования, и в мае розничный кредитный портфель банковского сектора вырос на 0,2% м/м против снижения на 0,7% м/м в апреле. Мы считаем это очень позитивным знаком, внушающим определенный оптимизм на перспективы роста в этом году. В-третьих, глава ЦБ подтвердила возможность понижения ключевой процентной ставки на заседании 19 июня и подтвердила потенциал для дальнейших понижений до конца этого года; в то же время она указала на то, что ЦБ будет готов провести понижение в нужный момент и не будет торопиться с ее понижением на заседании в июне. Наше впечатление от этого комментария заключается в том, что понижение ставки на 100 б. п. не является базовым сценарием ЦБ. Таким образом, мы подтверждаем наши ожидания понижения ставки на 75 б. п. на заседании ЦБ 19 июня.

Потребительские цены выросли на 0,3% в мае; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает Росстат, инфляция составила всего 0,3% м/м в мае против 0,8% м/м в апреле, что соответствует нашим ожиданиям относительно ослабления потребительского спроса. Продовольственная инфляция замедлилась быстрее, чем мы ожидали, – с 1,7% м/м в апреле текущего года до 0,2% м/м в мае, что является самым низким ее уровнем с октября 2019 г., и свидетельствует об ослаблении потребительского спроса. Непродовольственные цены также выросли на 0,3% м/м в апреле, что соответствует нашим ожиданиям и отражает продолжающийся эффект карантинных мер. Кроме того, важно, что цены на услуги сильно выросли на 0,5% м/м в мае и стали главным драйвером роста инфляции в прошлом месяце. Годовая инфляция замедлилась всего до 3,0% г/г в мае по сравнению с 3,1% г/г в апреле. Таким образом статистика за май свидетельствует о серьезных дефляционных рисках, что подтверждается резким замедлением продовольственной инфляции. В результате, мы подтверждаем свои ожидания понижения ключевой ставки ЦБ на 0,75 б. п. на заседании 19 июня.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Германия показывает характер: бундестаг угрожает США ввести пошлины на импорт СПГ в случае санкций против “Северного потока 2” Поскольку проект “Северный поток 2” (СП2) подвергается огромному давлению со стороны США, парламент Германии выразил опасения по поводу вмешательства США во внутренние дела ЕС, потребовав ответных мер против действий Сената США. Поскольку вторая волна санкций против СП2 может подорвать возобновление строительных работ в Балтийском море, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что “поступок США в этом вопросе больше нельзя расценивать как дружественный акт, он, скорее, является нарушением суверенитета Германии и всего Евросоюза” (цитата по ТАСС) и может привести к введению “серьезных защитных мер”, в том числе штрафных пошлин на импорт американского СПГ. Хотя вероятность полномасштабного ответа со стороны ЕС остается весьма небольшой, несмотря на спор вокруг проекта, который поддерживается правительством Германии, мы не исключаем возможных ответных мер со стороны ФРГ.

Тем не менее, поскольку в конце прошлой недели (в четверг) на рассмотрение Сената был представлен новый закон о санкциях, вероятность изменения риторики США спрогнозировать сложно. Представленный на рассмотрение в Сенате новый законопроект в отношении санкций уточняет и расширяет масштаб непрямых мер и сейчас направлен против портов, сервисных и страховых компаний, привлеченных к участию в проекте СП2. На сегодняшний момент главной проблемой является страхование трубоукладочного судна, из-за чего "Академик Черский" (судно, используемое Газпромом для возобновления строительных работы в море) находится на логистическом хабе проекта (порт Мухран, Германия), будучи одним из требований, предъявляемых властями Дании.

Поскольку достаточно сложно рассчитывать на то, что Сенат США отступит от нового пакета санкций, в поддержку которого выступает большинство сенаторов и представителей администрации президента США, мы не исключаем еще одной волны политической напряженности вокруг проекта в ближайшие недели с участием парламента Г ермании. На наш взгляд, пока преждевременно строить предположения о возможной реакции бундестага в случае принятия закона о новых санкциях против СП2, однако стоит отметить, что заявление о возможном введении импортных пошлин на СПГ со стороны главы немецкого парламента должно некоторым образом охладить риторику сторонников жестких мер в Сенате США.

Страны OPEC+ договорились продлить сокращение добычи на июль; НЕЙТРАЛЬНО Как и ожидалось, министры энергетики стран OPEC+ договорились продлить начатое в мае-июне рекордно высокое сокращение добычи на июль. Это предусматривает дополнительное сокращение добычи странами членами OPEC+ в среднем на 0,7 млн барр. в сутки за квартал в сравнении с согласованными уровнями, что приведет к сокращению установленных на 3К20 квот по добыче в диапазоне до 2%. Российские нефтяные компаниидолжны будут сохранить существующее сокращение в июле, что приведет к потере в среднем до 170 тыс. барр. в сутки в сравнении с ожиданиями на 3К20.Страны-члены OPEC+, которые не смогли выполнить свои обязательства в мае (Нигерия, Ирак, Ангола и Казахстан), компенсируют свое отставание за счет увеличения сокращения добычи сверх установленных квот, вероятно, в августе-сентябре. Мы полагаем, что продление квот по сокращению добычи рынок уже учел в котировкахконтракта на июль-август.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

Сбербанк (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): финансовые результаты за май 2020 по РСБУ; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Сбербанк (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в минувшую пятницу представил финансовые результаты за май 2020 по РСБУ. Отчисления в резервы по-прежнему были повышенными в мае, из-за чего чистая прибыль снизилась на 40% г/г при ROAE на уровне 11,3%. В то же время устойчивость чистой процентной маржи и умеренное восстановление кредитования и комиссионного дохода вселяют оптимизм. Мягкая политика ЦБ и снижение отчислений в АСВ, вероятно, окажут поддержку ЧПМ и в оставшуюся часть года. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе снижение процентных ставок предполагает структурное снижение уровней ЧПМ и ROE в сравнении с предыдущими годами. Реальные масштабы кредитных убытков остаются главным неизвестным, и больше ясности должно появится ближе к концу лета. Акции повысились в цене на 17% с середины мая (тогда как индекс ММВБ прибавил 7%), реагируя на рост надежд инвесторов на V-образное восстановление экономики и игнорируя слабость 2К20. Оценки стоимости выглядят высокими на текущих уровнях котировок – Сбербанк торгуется по коэффициенту 1x P/BV 2020П, что предусматривает дисконт 14% к среднему показателю за 10 лет, однако все еще выше своего минимума 2015 г. 0,5x. Коэффициент 3,8x P/PPOP (цена к операционной прибыли до отчислений в резервы) соответствует среднециклическим уровням.

Корпоративный кредитный портфель снизился на 1,2% м/м, главным образом на фоне валютной переоценки (-0,1% м/м в реальном выражении). Новые кредиты выросли на 21% г/г, вероятно отражая спрос со стороны крупных компаний по более низким ставкам и рефинансирование. Розничный кредитный портфель вырос немного на 0,3% м/м в мае, главным образом на фоне ипотечных кредитов (на годовой основе он замедлился до 13% с 14% г/г в апреле). Выдача розничных кредитов выросла на 18% с уровней апреля.

Чистый процентный доход вырос на 17% г/г в апреле, главным образом, на фоне снижения отчислений в АСВ (которые были пересчитаны с начала года по более низким ставкам), а также в связи с продолжающимся сокращением стоимости фондирования. Исключая эффект снижения отчислений в АСВ 12,3 млрд руб.), рост чистой процентного дохода составил только 5% г/г при ЧПМ примерно устойчивой в квартальном сопоставлении. Комиссионный доход снизился на 13% г/г в мае, учитывая слабую транзакционную активность, однако оказался на 7% выше уровней апреля.

Отчисления в резервы сохранялись высокими – стоимость риска за май составила 3,4% и 4,3% с учетом коррекции на валютную переоценку (на фоне укрепления курса рубля в мае), что немного лучше, чем в апреле (4,9% с учетом коррекции на валютную переоценку). Это главным образом отражает ожидания Сбербанка о потенциальном снижении качества кредитов, тогда как рост просроченной задолженности в мае был незначительным (+7 б. п. м/м до 2,22%). На конец мая Сбербанк реструктурировал корпоративных кредитов на сумму более 1 трлн руб. (7% корпоративного кредитного портфеля) и 115 млрд руб. розничных кредитов (примерно 1,5% розничного кредитного портфеля).

Операционные расходы выросли всего на 1% г/г в мае, отражая замедление деловой активности и запуск программы оптимизации издержек. В результате чистая прибыль за май составила 45 млрд руб. (-40% г/г) при ROAE на уровне 11,3%, что привело к снижению чистой прибыли на 25% г/г за 5M20 до 275 млрд руб. при ROAE на уровне 14,5%.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Федерация бокса России предложила правительству изменить регулирование букмекерского рынка; НЕГАТИВНО для QIWI Как сообщила в минувшую пятницу газета “Коммерсант”, Федерация бокса России предложила правительству изменить регулирование букмекерского рынка, передав контроль над ним от двух существующих сейчас саморегулируемых организаций (СРО) вновь созданной государственной некоммерческой организации. Единый регулятор, как предполагается, создаст новое юридическое лицо, которое консолидирует все ставки и платежи отрасли, совокупная выручка которой оценивается на уровне примерно $18 млрд по итогам 2019 г. Предложение было встречено критикой со стороны нескольких игроков отрасли и, судя по всему, выгодно Лиге ставок, которая является членом первой СРО; первая СРО, в свою очередь, является конкурентом Ассоциации букмекерских контор (АБК), принимающей интерактивные ставки через платежную платформу QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ). Хотя вероятность принятия этого предложения мы оцениваем ниже средней, подобное предложение создает потенциальный риск для основного платежного бизнеса QIWI. Мы ожидаем, что новость НЕГАТИВНА с точки зрения настроений вокруг акций компании, так как инвесторы в целом очень чувствительны к новостному потоку вокруг букмекерского бизнеса компании.

Федерация бокса России предложила передать контроль над отраслью из рук СРО в новую государственную публично-правовую компанию. Как сообщает газета “Коммерсант”, Федерация бокса России предложила правительству изменить схему регулирования букмекерского рынка. В пресс-службе Федерации бокса России подтвердили эту информацию. Генеральный секретарь федерации Умар Кремлев в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину предложил передать контроль над отраслью в единый регулирующий орган, созданный в форме государственной некоммерческой организации. Единому регулятору предлагается передать полномочия действующих СРО и частично надзорные функции Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роскомнадзора (который осуществляет контроль над нелегальными онлайн букмекерскими платформами). Предложение Федерации бокса России также предусматривает создание Единого центра по учету перевода ставок, через который будут проходить все ставки и выплаты по ним. Как заявляют в Федерация бокса России, схема нового регулирования улучшит прозрачность букмекерской отрасли, повысит собираемость налогов и внебюджетное финансирование спортивных мероприятий.

В 2019 г. оборот отрасли вырос на 9% г/г до 1,25 трлн (или до $18,2 млрд при текущем курсе рубля к доллару). По данным “Рейтинга букмекеров”, в 2019 г. выручка букмекерской отрасли в России составила 137,5 млрд руб. (или $2,0 млрд при текущем курсе рубля к доллару), из которых 89,4 млрд руб., или 65% пришлось на легальный бизнес. Оборот отрасли вырос на 8,7% г/г в прошлом году до 1,25 трлн руб. Из-за отмены спортивных мероприятий в 2020 г. на фоне пандемии российские букмекеры ожидают снижение оборота отрасли на 35% в сравнении с 2019 г. Букмекеры обязаны переводить 5% доходов, но не менее 60 млн руб. в год в пользу спортивных федераций.

Регулированием российской букмекерской отрасли занимаются две СРО, одна из которых обрабатывает интерактивные платежи через платформу QIWI. Сейчас российскую букмекерскую отрасль регулируют две саморегулируемые организации, каждая из которых осуществляет свои операции через созданный ей и кредитной организацией центр учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). Все без исключения интерактивные ставки могут быть приняты только через ЦУПИС. В 2014 г. крупнейшие участники этого рынка (Лига ставок, Winline, 1xСтавка, Фонбет и другие) создали Первую саморегулирующую организацию и запустили ЦУПИС в феврале 2016 г. в сотрудничестве с НКО “Мобильная карта”. В 2016 г. по инициативе BingoBoom была создана вторая СРО отрасли, Ассоциация букмекерских контор (АБК), которая запустила свой ЦУПИС на базе системы переводов Qiwi. В компании Qiwi на обработку платежей букмекеров приходится значительная часть выручки; этот сегмент, кроме того, генерирует и более высокую рентабельность в сравнении с обработкой платежей в большинстве других вертикалей, которые обслуживает компания. На долю букмекерского сервиса пришлось 21,6% объемов платежей основного платежного сервиса Qiwi в 2019 г. Среди потенциальных рисков для своего бизнеса QIWI называет приход других банков или провайдеров платежных услуг на рынок двух монополистов, что крайне негативно отразится на объемах платежей, выручке и рентабель ности основного платежного сервиса компании, а также на использовании кошелька Qiwi в целом.

Другие игроки отрасли выступают против этого предложения. Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на игроков отрасли (AKB, BingoBoom), действующая схема регулирования с двумя СРО и госнадзором над отраслью вполне достаточна. По мнению главы Parimatch по СНГ г-на Сергеева, в предложенной схеме имеется риск монополизации рынка, так как единый регулирующий орган будет иметь право устанавливать любой уровень платежной комиссии для букмекеров, из-за чего игроки отрасли, вероятно, вынуждены будут уйти в серые схемы и снизить выплаты спортивным федерациям. Кроме того, целый ряд игроков отрасли в числе потенциальных рисков называют риск укрепления рыночных позиций Лиги с тавок. Лига ставок тесно сотрудничает с Федерацией бокса России. Предположительно (см статью в “Коммерсанте” от 19 марта), два партнера планируют создать совместный лотерейный бизнес (по нашей оценке, объем российского лотерейного рынка составляет 58 млрд руб.).

Mail.ru получила в залог 40,4% акций в сервисе онлайн образования SkillFactory; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на данные “СПАРК-Интерфакс”, Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2 за акцию) получила в залог 40,4% акций образовательного онлайн-сервиса SkillFactory. Подробности сделки, в том числе ее формат и размер, не разглашаются. “Коммерсант” в качестве цены за весь актив называет 2 млрд руб. Заложенные акции предоставлены соучредителем компании Александром Ерошкиным. SkillFactory была создана в 2016 г. и специализируется на онлайн образовании в таких направлениях как data science, big data, программирование и разработка продуктов. Инвестиции в SkillFactory соответствуют стратегии расширения Mail.ru на рынке онлайн образования и являются дополняющими по отношению к существующим активам, в том числе GeekBrains и Skillbox. Мы считаем, что залог является частью инвестиционного раунда и не исключаем дальнейшей покупки доли в сервисе. В целом, на наш взгляд, эта информация НЕЙТРАЛЬНА для акций Mail.ru.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

АЛРОСА: финансовые результаты за 1К20 по МСФО: EBITDA выше консенсус-прогноза на фоне снижения непроизводственных расходов; НЕЙТРАЛЬНО Компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) в минувшую пятницу представила, на наш взгляд, нейтральные финансовые результаты за 1К20. Снижение непроизводственных расходов и рост объемов продаж привели к росту EBITDA на 2% к/к до 30 млрд руб., что на 4% выше консенсус-прогноза рынка. Чистая прибыль снизилась на фоне переоценки валютного долга, что привело к валютному убытку в размере 21 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA не изменилось на конец 1К20 и составило 0,7x. АЛРОСА снизила планы по капиталовложениям на ближайшие годы. Планы по инвестициям на 2021 и 2022 понижены соответственно на 36% и 22% Компания подтвердила свой производственный прогноз на 20 20 на уровне 28-31 млн карат, тогда как сценарии на 2021-22 пока находятся на этапе обсуждения. Совокупное сокращение добычи в результате временной приостановки Зари, Верхнемунского и Айхала и недавно объявленного Севералмаза оценивается на уровне 3 млн ка рат в 2020. Итоги телефонной конференции: Менеджмент компании весьма оптимистично смотрит на восстановление отрасли. Ограничения, связанные с пандемией, негативно повлияли на объем предложения, которое неуклонно падает.

АЛРОСА не подтвердила переговоры о покупке алмазов Гохраном. При условии отсутствия угрозы второй волны пандемии компания уверена в своих силах и не видит причин для обращения за государственной поддержкой. Постепенное восстановление продаж ожидается с августа. Имеющаяся в распоряжении компании ликвидность объемом 1,1 млрд долларов гарантирует 6 месяцев производства в условиях отсутствия продаж.

По итогам сокращения планов по добыче, ожидается повышение металла в руде на 1-2% с последующим повышением цены реализации на 3-4%, что объясняется ориентацией на добычу на высококачественных активах (трубки Интернациональная, Юбилейная, Нюрба). По итогам объявление результатов за 1К20 мы обновили нашу финансовую модель АЛРОСЫ – наш обзор на эту тему ожидается к публикации сегодня.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)