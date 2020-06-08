Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска, пишет РБК . Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Так, 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям пандемии. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников.

К наиболее уязвимым РАНХиГС отнес 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России; половину (51%) неустойчиво занятых, к которым относится 30,5% работников в России; каждого пятого самозанятого. Треть (34%) трудящихся в России относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что увеличивает риски. Для этих работников угрозу полной потери или существенного сокращения трудового дохода следует оценивать как серьезную, подчеркивается в докладе.

Наиболее уязвимы молодые работники до 30 лет — доля уязвимых 57%. В группе молодых специалистов большему риску подвержены женщины — 63%. В более старших возрастах риск уязвимости занятости снижается: среди работников от 50 до 59 лет доля тех, чья занятость уязвима, составляет 42,5% против 49,6% в среднем по выборке. Предпенсионеры — единственная группа работников, которая защищена от увольнений законом. В областных центрах с развитой сферой услуг, которая больше всего пострадала от кризиса, риски выше — 54% против 48% в малых городах и 44,5% в селах. По сравнению с Москвой риски для работающих выше в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской и Новосибирской областях. Более низкие риски в Кабардино-Балкарии, Коми и в Тульской области. Две трети (65%) граждан с низким уровнем образования находятся в наихудшем положении на рынке труда.

В целом рискуют потерять часть доходов в результате карантина 39% домохозяйств; в наихудшем положении — семьи с детьми: они составляют почти 60% всех уязвимых домохозяйств; вероятности потерять работу или часть доходов подвержена половина (51%) молодых домохозяйств без детей и пенсионеров. Почти в четверти (24%) домохозяйств все работники относятся к уязвимым группам; значительная часть (44,4%) уязвимых домохозяйств не получают социальных пособий и не могут рассчитывать на помощь.