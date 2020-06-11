Бывший председатель правления банка «Образование» Александр Мираков подал апелляционную жалобу на определение об аресте по заявлению Агентства по страхованию вкладов его имущества в размере 18,5 млрд рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 19 мая.

Требование о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках иска АСВ о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании с него 18,5 млрд рублей. Это заявление суд рассмотрит 25 июня.

В сентябре 2017 года АСВ рассказало, что инвентаризация банка «Образование» выявила недостачу имущества на общую сумму 34,5 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на сумму 32,7 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.