Держателям карт British Airways American Express Premium Card теперь доступны услуги консьерж-компании RS TLS «Русского Стандарта», говорится в релизе финучреждения.



«Клиент может поручить менеджеру консьерж-службы RS TLS любую задачу без ограничений в любой сфере жизни... Менеджеры консьерж-службы расскажут клиенту о тех исключительных привилегиях и особых условиях, которые он может получить по своей банковской карте British Airways American Express Premium Card, и помогут подобрать идеальное решение, сочетающее в себе безупречный комфорт и удобство», — сказано в сообщении.

Премиальным клиентам банка «Русский Стандарт» также доступны такие онлайн-услуги консьержа, как поиск и заказ товаров с доставкой, подбор профессиональных мастеров для предоставления различных услуг на дому, поиск и наем домашнего персонала (няни, клинеры, домработницы и т. д.), заказ блюд из ресторанов Москвы.