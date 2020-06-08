Россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в мае на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК). Это в 1,2 раза больше по количеству трансакций и в 1,3 раза — по сумме переводов, чем в апреле. В Центробанке подтвердили цифры и отметили, что общие показатели за все время работы СБП на 1 июня 2020-го достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей.

По мнению представителей кредитных организаций, на опережающий рост популярности сервиса в большей степени повлияла отмена комиссии на переводы до 100 тыс. рублей в месяц для всех участников системы. Также на статистику переводов повлияло и присоединение Сбербанка к СБП. Тем не менее переводы в Сбербанк и из него через СБП пока совсем невелики, сообщили семь банков-участников. По словам банкиров, количество попыток клиентов, которые хотят перевести деньги в Сбербанк, существенно превышает число фактически проведенных трансакций. Всем новым пользователям, которым теперь стал доступен сервис, необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие переводы в рамках системы.

Доступ к сервисам СБП предоставляется клиентам кредитных организаций — участников через привычные каналы дистанционного обслуживания: мобильное приложение и интернет-банк. При этом их расположение в конкретном банке зависит от настроек программы для смартфона, заявили в НСПК.

По словам экспертов, сканирование QR-кода для россиян ­— пока непривычный вариант оплаты. Его популяризация будет зависеть от продавцов: если возможность оплатить через СБП будет в любом магазине, то покупатели скоро к нему привыкнут, считают эксперты.