Банк России предлагает участникам рынка обсудить возможные перспективы учета и мониторинга климатических рисков в деятельности российских финансовых организаций. Как следует из сообщения пресс-службы ЦБ, регулятор также считает необходимой выработку взвешенных подходов к концепции устойчивого развития, ответственного финансирования и инвестирования в России.

Последствия изменения климата сказываются не только на природных системах и благосостоянии населения, но и на стабильности и развитии финансового сектора во всем мире, констатируют в Центробанке. Вопросы влияния климатических рисков на стабильность финансового сектора в последние годы стали актуальным пунктом повестки центральных банков и финансовых регуляторов различных стран. Политика, выстроенная с учетом влияния климатических рисков на участников финансового рынка и финансовую стабильность, стимулирующая инвестиции в низкоуглеродную энергетику и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе через выпуск устойчивых финансовых инструментов и развитие ответственного инвестирования, учета ESG-факторов, — это вызов сегодняшнего дня и возможность снижения климатических рисков в будущем, отмечается в консультативном докладе .

По мнению Банка России, на текущий момент установить регуляторные требования к учету климатических рисков российскими финансовыми организациями будет затруднительно. Это связано с неопределенностью будущих климатических сценариев и с тем, как изменение климата повлияет на российскую экономику. Кроме того, есть проблемы с нехваткой технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками , а также с наличием и качеством данных в отдельных отраслях экономики.

Вместе с тем, как считают авторы доклада «Влияние климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора Российской Федерации», постоянный мониторинг таких рисков и их возможного влияния на различные отрасли экономики на государственном уровне, контроль и сбор данных об ущербе, вызванном изменением климата, выбросах парниковых газов, а также взаимодействие ЦБ с международными регуляторами по этим вопросам будут способствовать распространению принципов устойчивого развития на финансовый сектор РФ.

В свою очередь участникам российского финансового рынка предлагается развивать компетенции по выявлению, оценке и управлению климатическими рисками как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Раскрытие информации, связанной с устойчивым развитием (в том числе по учету климатических рисков), также повысит осведомленность потенциальных инвесторов о возможностях в РФ, связанных с устойчивым финансированием и ответственным инвестированием, указывает регулятор.



Ответы и предложения по поставленным в докладе вопросам участники обсуждения могут направлять в Банк России до 1 сентября 2020 года.

