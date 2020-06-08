Банки переплатили в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за I квартал 2020 года 8,24 млрд рублей. Такие данные представило Агентство по страхованию вкладов, уточнив, что корректировка связана с изменением размера взносов.

Как напоминают в АСВ, решением его совета директоров от 27 мая 2020 года, принятым на основании части 7 статьи 36 федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (в редакции федерального закона от 25 мая 2020 года № 163-ФЗ), снижены ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов за расчетные периоды начиная с I квартала 2020 года. Так, базовая ставка уменьшена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка — с 50% до 25% базовой ставки, а повышенная дополнительная ставка — с 500% до 300% базовой ставки.

В условиях установленного на 29 мая 2020 года предельного срока уплаты взносов по расчетам за I квартал 2020-го платежи в фонд осуществлены 361 банком на общую сумму 43,53 млрд рублей, в том числе по ранее действовавшим ставкам — 274 банками, производившими перечисление средств до 27 мая 2020 года.

Поступления в пределах обязательств по взносам, рассчитанных по сниженным с 27 мая 2020 года ставкам, составили 35,29 млрд рублей, в том числе по базовой ставке (0,1%) — 34,66 млрд рублей, по дополнительной ставке (0,025%) — 0,08 млрд, по повышенной дополнительной ставке (0,3%) — 0,55 млрд. Взносы по дополнительным ставкам поступили от 11 банков.

«Общая сумма переплаты за I квартал 2020 года составила 8,24 млрд рублей», — говорится в релизе АСВ.

В организации уточняют, что «в соответствии с указанным федеральным законом размер страхового взноса за последующий расчетный период для банков, у которых имеется переплата, подлежит уменьшению на сумму переплаты».