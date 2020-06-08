Банк «Восточный» обновил категории повышенного кешбэка по дебетовой «Карте № 1», установив кешбэк в 5% за покупки, совершенные в категориях «Доставка еды», «Фильмы, музыка, книги», говорится в релизе финучреждения.

Для держателей кредитных карт банк повысил кешбэк за онлайн-покупки до 15% в категории «Доставка еды, онлайн музыка, фильмы и книги».

«Держатели дебетовой «Карты № 1 Ultra» могут выбрать в качестве бонусной категорию кешбэка «Онлайн-покупки», которая позволяет получать 7% кешбэка за онлайн-покупку еды, музыки, фильмов и книг, а также 3% за покупку любых других товаров в Интернете», — отмечается в сообщении.