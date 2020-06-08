Банк «Санкт-Петербург» погасил 12 млн своих акций , говорится в материалах кредитной организации.



«Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые были погашены: 11 999 833. Основание для погашения акций эмитента: решение годового общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Дата погашения акций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) акций эмитента 8 июня 2020 года», — сказано в сообщении.

Акционеры банка в конце мая утвердили уменьшение уставного капитала до 507,7 млн рублей путем погашения акций.