Банк «Оранжевый» понизил ставки по трем вкладам рублях.

Вклад «Можно все» (на один и два года) можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей под 5,2—5,5%, от 500 тыс. рублей — под 5,3—5,6% годовых. Прежние ставки — 5,5—5,9%. «Привилегия» (от 3 млн рублей на полтора года) размещается под 6% годовых (вместо 6,2%).

Оба вклада пополняемые, с возможностью совершения расходных операций.

Процентная ставка по «Премиальному проценту» (от 100 тыс. рублей на два года) составляет 5,7% годовых (с первого по 180-й день — 6%, со 181-го по 370-й день — 5,8%, с 371-го по 540-й день — 5,6%, с 541-го по 730-й день — 5,4% годовых). Прежняя ставка — 6,15%. При досрочном расторжении договора проценты, начисленные за каждый полный период, сохраняются.

Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.