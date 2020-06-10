Банк ДОМ.РФ запустил Mir Pay для держателей карт «Мир» — клиенты могут оплачивать покупки с любых смартфонов на базе операционной системы Android (версия 6.0 и более поздние версии), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для подключения сервиса необходимо отсканировать данные карты в приложении или ввести их вручную.

«Безопасность операций обеспечивается уникальным цифровым кодом — токеном, используемым при обработке платежей вместо реквизитов карты. Каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или другими биометрическими данными в зависимости от устройства. Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно», — говорится в релизе.

При оплате покупок комиссия не взимается.

По картам предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк в размере 5% на товары категории «ДОМ» «АЗС» и онлайн-покупки, а также 0,5% — на другие категории. Снятие наличных с карт — без комиссии в любых банкоматах в России и за рубежом.