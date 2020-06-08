Анна Лоевская назначена директором дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка . Ранее эту должность занимал Евгений Колбин, который возглавил дочернюю компанию Сбербанка SberCloud (ООО «Облачные технологии»), уточняется в сообщении финучреждения.

Анна Лоевская работает в Сбербанке с 2015 года. Она отвечала за развитие и перезапуск платформы корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн».



С конца 2019 года Лоевская исполняла обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк». «За это время под ее руководством в веб-версии интернет-банка были перезапущены ключевые функции системы, реализована глобальная навигация, создан интерактивный раздел «Помощь», в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен маркетплейс сервисов и услуг для развития и ведения бизнеса», — отмечают в кредитной организации.