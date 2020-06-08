С конца 2019 года Лоевская исполняла обязанности директора дивизиона.
Анна Лоевская назначена директором дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. Ранее эту должность занимал Евгений Колбин, который возглавил дочернюю компанию Сбербанка SberCloud (ООО «Облачные технологии»), уточняется в сообщении финучреждения.
Анна Лоевская работает в Сбербанке с 2015 года. Она отвечала за развитие и перезапуск платформы корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн».
С конца 2019 года Лоевская исполняла обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк». «За это время под ее руководством в веб-версии интернет-банка были перезапущены ключевые функции системы, реализована глобальная навигация, создан интерактивный раздел «Помощь», в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен маркетплейс сервисов и услуг для развития и ведения бизнеса», — отмечают в кредитной организации.
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