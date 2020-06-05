ВТБ открыл прием заявок на участие в программе «IT Юниор» — оплачиваемой полугодовой стажировке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Участникам программы будут предложены вакансии по направлениям: системная аналитика; разработка — Java, Java Script, мобильная разработка; администрирование и поддержка баз данных и ПО; сопровождение IТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем; тестирование; бизнес-аналитика; DevOps.



Участие в отборе на стажировку могут принять выпускники бакалавриата и специалитета, студенты и выпускники магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017—2021 годов. Прием заявок продлится до 23 июня включительно.

Стажировка будет проходить в Москве, начнется в сентябре, занятость молодых специалистов составит 30—40 часов в неделю.

«ВТБ в рамках реализации стратегии трансформации на новой цифровой основе активно привлекает IT-специалистов. Стажировка — один из основных способов привлечения амбициозных и готовых к решению наших глобальных задач сотрудников. Такая программа проходит в ВТБ во второй раз, в прошлом году конкурс на участие в «IT Юниор» составлял 34 человека на место», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, отметив, что «по итогам программы 2019 года более 60% стажеров перешли в штат IT-подразделений и успешно работают в командах».