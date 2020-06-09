ЮниКредит Банк обновил пакет премиальных услуг Prime для состоятельных клиентов. Клиенты сами выбирают, какой получать кешбэк за покупки — рублями или милями, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Рублями начисляется 1% за все покупки и до 10% за рестораны, включая доставку, сервисы «Яндекс.Еда», Delivery Club и за развлечения, в том числе онлайн. В дополнение к кешбэку при оплате картой Prime Visa Signature действуют скидки на заказ еды из ресторанов и онлайн-сервисы. До конца лета специальный кешбэк до 10% также начисляется за оплату такси и доставки через «Яндекс.Такси», Gett и другие агрегаторы», — говорится в релизе.

Второй способ получения кешбэка — мили. Для накопления миль пакет Prime — теперь один из наиболее интересных на рынке. За покупки по карте начисляется до 13% в зависимости от потраченной суммы. При оплате рублевой картой за рубежом разница между курсом банка и курсом ЦБ вернется также в виде миль. Выбор программы вознаграждения можно менять раз в месяц.

Клиентам с пакетом Prime доступны специальные условия для управления сбережениями в валюте. В мобильном приложении и интернет-банке установлен льготный обменный курс в парах USD/RUB/EUR. Появилась возможность открывать счета в 10 разных валютах и без комиссии совершать переводы в рублях и валюте в другие банки.

Отдельный блок привилегий связан с путешествиями. Каждый год клиентам доступно 24 бесплатных трансфера в аэропорт с премиальным сервисом Wheely: по два трансфера в месяц. Чтобы пользоваться сервисом, нужно оплачивать покупки картой и поддерживать средства на счетах и в инвестиционно-страховых программах. Доступ в бизнес-залы аэропортов стал неограниченным также при поддержании объемов трат и остатков на счетах, в том числе в валюте. При этом в месяц активации карты и следующий за ним месяц банк дарит по два приветственных визита без каких-либо условий. Кроме того, и с основной, и с дополнительных карт снимать наличные в любых банкоматах по всему миру можно без комиссии.

В пакет Prime также входит «Консьерж-сервис». Он помогает организовать досуг и интересно проводить время даже дома. На сайте банка собрана коллекция промокодов для онлайн-сервисов и множество идей, чем заняться: онлайн-кинотеатры, трансляции спектаклей и концертов, выставки, обучение, спортивные онлайн-сервисы.



Чтобы пользоваться пакетом Prime бесплатно, нужно соблюдать одно из условий:



держать в банке от 3 млн рублей;

держать в банке от 1,5 млн рублей и тратить по рублевым картам от 100 тыс. рублей;

держать в банке от 1,5 млн рублей и переводить на рублевую карту от 100 тыс. рублей.

В расчете остатков валютные сбережения также учитываются. При снижении балансов или трат стоимость обслуживания составит 3 тыс. рублей в месяц.