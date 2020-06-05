МС Банк Рус запустил онлайн-одобрение кредита для дистанционного оформления покупки нового автомобиля Mitsubishi, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Автокредиты банка стали доступны в решении «Кредит Онлайн» платформы «еКредит», активно используемого многими дилерами в России. «Кредит Онлайн» — специализированное решение для сайта дилера, интегрированное с ведущими банками.

«Это удобный инструмент для пользователя сайта дилера по расчету кредита, заполнению, отправке и отслеживанию кредитных заявок, а также проведению кредитной сделки. «Кредит Онлайн» имеет единую электронную анкету, осуществляет автоматическую отправку кредитных заявок во все подключенные банки одним кликом, система отчетности представлена в формате «реального времени», — говорится в релизе.

Получить онлайн-одобрение по кредиту клиенты могут на сайтах дилерских центров — партнеров банка, таких как «Рольф», ТТС, «Ключавто», «Инчкейп», «Fresh Auto».

На сайте дилерского центра пользователь выбирает интересующий автомобиль, указывает желаемые параметры кредита, заполняет несколько полей с личными данными и отправляет заявку и документы в банк. Далее заявка на кредит рассматривается банком, и в течение часа клиент получает решение. После одобрения сотрудник банка свяжется с клиентом по телефону и сообщит о времени и месте оформления документов и получения автомобиля.