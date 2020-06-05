Московский Кредитный Банк (МКБ) внедрил решение PayControl. Теперь клиенты при использовании мобильного банка смогут удобно и безопасно подтверждать финансовые трансакции с помощью электронной подписи на своем мобильном устройстве.

«Основное преимущество электронной подписи PayControl по сравнению с привычным одноразовым паролем в СМС или push-уведомлением заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: социальной инженерии, перехвату одноразовых кодов подтверждения в СМС и push, использованию зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей», — говорится в релизе.



Внедренная банком платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl разработана компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково».



«Для МКБ внедрение платформы PayControl в мобильный и интернет-банк для обслуживания физических лиц позволило еще больше повысить безопасность операций. В ближайшее время мы планируем внедрить решение и для юридических лиц», — указывает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.