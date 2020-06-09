В Екатеринбурге открылись два первых офиса Московского Кредитного Банка (МКБ), сообщает пресс-служба кредитной организации. Дополнительный офис «Екатеринбургский» расположен по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 16, а «Уралмаш» — на ул. Кузнецова, д. 21.



«В новых офисах доступен весь спектр банковских услуг и продуктов как для физических, так и юридических лиц: открытие счетов, депозитные и кредитные продукты, оформление карт, страховые и инвестиционные продукты, валютно-обменные операции и переводы», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, офисы работают в строгом соответствии со всеми предписаниями санитарных врачей и рекомендациями Роспотребнадзора. Отделения оборудованы необходимым количеством диспенсеров с антисептиком. На полах нанесена ограничительная разметка для соблюдения дистанции между клиентами, посетителям предоставляются медицинские маски и перчатки.

Открытие офисов в Екатеринбурге стало частью реализуемой стратегии регионального развития. Сегодня МКБ присутствует в 24 регионах страны. С начала 2020 года отделения банка появились в Татарстане и Удмуртской Республике.

