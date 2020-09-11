Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) расширяет линейку по продукту накопительного страхования жизни (НСЖ), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«МИнБанк предлагает клиентам новую программу вложения денежных средств — «Защищай и пользуйся», которая позволяет не только приумножить накопления, но и обеспечивает финансовую защиту в случае неблагоприятных событий, связанных со здоровьем и жизнью», — говорится в релизе.

Страховщиком выступает компания «Ренессанс Жизнь».

В рамках программы предусмотрена адресная передача накоплений лицам, указанным в договоре. Также НСЖ позволяет защитить денежные средства от притязаний со стороны третьих лиц, сбережения не подлежат разделу при имущественных спорах и не конфискуются по решению суда. Кроме того, участникам программы доступен сервис дистанционного обращения в круглосуточном режиме из любой точки мира к медицинским специалистам через мобильное приложение.

Клиенты МИнБанка, оформившие полис НСЖ, могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от вложенных средств.

Программа «Защищай и пользуйся» доступна в рублях и в долларах США на срок от пяти до десяти лет. Минимальный взнос — 250 тыс. рублей / 3,5 тыс. долларов США. Гарантированная доходность составляет 15% по программам от пяти лет в рублях и увеличивается в зависимости от срока страхования.

Клиентами могут выступать физические лица не моложе 18 и не старше 70 лет на момент окончания договора.

Оформить полис НСЖ можно в любом отделении МИнБанка.