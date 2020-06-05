Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) запускает программу ипотечного кредитования на покупку жилого дома или земельного участка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Программа «Загородная недвижимость» позволяет приобрести на вторичном рынке жилой дом с земельным участком или только земельный участок без дополнительного залога. В качестве обеспечения выступает приобретаемая недвижимость», — говорится в релизе.

На эти цели МИнБанк готов предоставить клиентам кредит в размере от 300 тыс. до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 20 млн рублей в других регионах.

Банк предлагает оформить ипотечный кредит со ставкой от 10,5% на срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос по новой программе составит 35%.