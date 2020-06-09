Sberbank Private Banking запустил новую инвестиционную стратегию, отвечающую принципам ESG (Environmental, Social and Governance), — SPB Circular Economy. Благодаря ей клиенты смогут инвестировать в акции глобальных публичных компаний, поддерживающих идеи ответственного потребления, чьи бизнес-модели и стратегии ориентированы на использование возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии, переработку вторичного сырья. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«SPB Circular Economy — третья собственная стратегия Sberbank Private Banking. В ее основе лежит идея экономики замкнутого цикла, или циркулярной экономики (circular economy). В отличие от традиционной линейной модели использования ресурсов экономика замкнутого цикла предполагает цикличность и переиспользование произведенной продукции. Помимо этого, она делает акцент на совместное пользование (sharing) взамен владения», — говорится в релизе.

В состав инвестиционного индекса SPB Circular Economy входят глобальные компании с капитализацией от 10 млрд долларов и высокими показателями дневных оборотов на торгах. Среди них — Koninklijke Philips, Adidas, Nestle, Deutsche Telekom, Orange и другие. Ребалансировка активов стратегии будет проводиться ежеквартально.

«ESG — уже не просто модный тренд, а реально работающие механизмы. Мы это проверили на себе, внедряя принципы ESG в процессы Сбербанка и предлагая клиентам продукты, отвечающие принципам ответственного инвестирования. С нашей точки зрения, бизнес-модели компаний, уделяющих особое внимание принципам ESG, более устойчивы в средне- и долгосрочной перспективе. Во время пандемии мы увидели, что акции таких компаний показывают лучшие результаты по сравнению с рынком. В этом году Сбербанк запустит еще как минимум одну стратегию ответственного инвестирования, а для оценки привлекательности инвестиционных инструментов, наравне с общепринятыми финансовыми показателями, внедрит ESG-скоринг», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.



В 2019 году Sberbank Private Banking запустил первую ESG-стратегию — SPB Women Impact Index Europe. В нее входят акции 30 европейских компаний, которые отобраны на основе собственных метрик Sberbank Private Banking, разработанных для оценки гендерного баланса в компаниях.