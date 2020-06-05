Женщины в полтора раза чаще делают добровольные пенсионные накопления, следует из анализа данных о клиентах НПФ Сбербанка . При этом самый большой интерес к самостоятельному накоплению на пенсию проявляют люди в возрасте 35—44 лет.

Среди россиян, оформляющих индивидуальные пенсионные планы онлайн, женщины составляют 58%. При этом около половины (49%) новых клиентов фонда — люди в возрасте 35—44 лет. Интерес к добровольным пенсионным накоплениям есть и у россиян помоложе (25—34 года) — на них приходится более трети (35%) клиентов фонда. На долю россиян в возрасте 45—54 лет приходится только 10% оформляемых ИПП.

Женщины более ответственно относятся к добровольным пенсионным накоплениям. В 61% случаев именно они регулярно пополняют свои индивидуальные пенсионные счета в «Сбербанк Онлайн». 65% женщин также подключают услугу «Автоплатеж». Половина клиентов НПФ Сбербанка, делающих регулярные взносы по ИПП в приложении, — люди в возрасте 35—44 лет, почти треть (31%) — 25—34 лет.

С начала 2020 года в среднем 2,5 тыс. новых клиентов ежемесячно начинают копить на свою будущую пенсию при помощи индивидуальных пенсионных планов НПФ Сбербанка.