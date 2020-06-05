В этом году большая часть россиян (57%) планируют отдыхать в России, при этом в топ-5 факторов, определяющих выбор места для путешествия, вошла эпидемиологическая обстановка. Бюджет на отпуск снижается: больше трети отпускников (38%) в этом году планируют потратить на отдых меньше, чем обычно. Такие данные получил Райффайзенбанк в ходе опроса более 2 тыс. жителей крупных городов.



Коронавирус не помешал россиянам строить планы в отношении отпуска. Только 13% респондентов заявили, что проведут это время дома. При этом самым популярным направлением для путешествий в этом году оказалась Россия — локальный туризм выбрали 57% опрошенных. 14% планируют путешествие и за рубеж, и по России. Лишь 16% россиян уверены, что в этом году проведут отпуск за границей.

Для большинства респондентов (80%) это будет семейный отпуск. Возможно, именно поэтому в 2020 году главным определяющим фактором при выборе направления для путешествия является его стоимость. Почти каждый второй респондент (45%), организовывая отпуск в этом году, не готов потратить более 30 тыс. рублей на человека. При этом 38% опрошенных заявили, что собираются экономить сильнее, чем обычно.

Главным способом снизить расходы в путешествии 56% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, чуть менее популярны использование программ лояльности и четкое планирование бюджета.

Большинство россиян, планирующих в этом году путешествовать по России, мечтают отправиться на юг (53%). Почти каждый третий респондент заявил, что хотел бы провести отпуск в Алтае или на Байкале (27%), а 22% опрошенных выбрали местом путешествия крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград). Однако 74% опрошенных согласились с тем, что активнее путешествовали бы по России, если бы знали об интересных местах и деталях организации маршрута.