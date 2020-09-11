Федеральная налоговая служба (ФНС) России уже начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщил в интервью передаче «Вести недели» глава ФНС России Даниил Егоров.



«Нам было поручено начислить так называемый налоговый капитал, люди обычно называют его бонусами, то есть это та сумма, которая идет на уплату налогов. Мы начислили в приложении «Мой налог» более 8,5 миллиарда рублей, эта мера касается более 700 тысяч человек», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях, полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за II квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым возвратят налог на доход, уплаченный ими за 2019 год. Кроме того, самозанятые смогут получить так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей). За счет данных средств они смогут уплатить налоги за текущий год.