Банк «Санкт-Петербург» представляет новый депозит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Депозит «Универсальный» позволит клиентам получать доход от временно размещенных свободных денежных средств и застраховаться от непрогнозируемого снижения платежного потока, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Депозит открывается в рублях РФ на срок от 91 дня до одного года (ключевые сроки — 91, 182, 271, 365 дней). Минимальная сумма первоначального взноса — от 500 тыс. рублей. Неснижаемый остаток устанавливается клиентом при заключении договора, но не менее 500 тыс. рублей. Процентная ставка по депозиту зависит от срока и суммы депозита.

«Среди преимуществ «Универсального» депозита — возможность частичного снятия денежных средств без потери процентов до величины неснижаемого остатка, а также возможность пополнения в любом размере до величины максимального остатка. Кроме того, в условиях нового депозита отсутствуют ограничения на сроки, при которых можно совершить частичные изъятия и пополнения в течение всего срока действия договора», — говорится в релизе.

Депозит может быть оформлен в отделениях банка, а также дистанционно — с применением электронного документооборота с ЭЦП в системе «Интернет-банк i2B».