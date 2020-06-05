Банк «Левобережный» снизил ставки для новых клиентов по продукту «Честная ставка» для представителей малого и среднего предпринимательства до 8,5%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До конца лета субъекты МСП могут оформить в банке кредит на развитие бизнеса до 40 млн рублей сроком до 10 лет по ставке от 8,5% годовых. Форма предоставления кредита — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Кредит может быть направлен на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке», — говорится в релизе.

Воспользоваться кредитом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 480 млн рублей (по данным официальной отчетности). Срок принятия решения — два дня.

Предложение действует до 31 августа 2020 года включительно.