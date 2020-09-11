В банке «Александровский» действуют новые условия по зарплатным и пенсионным картам , которые позволяют клиентам получить дополнительные преимущества, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По зарплатным картам банк повысил кешбэк до 8% на оплату в аптеках, АЗС и на платных дорогах. К базовой ставке кешбэка 5% можно получить надбавку в 3% при размещении вклада в банке от 50 тыс. рублей. Помимо этого, банк увеличил начисление на остаток средств по карте до 7% годовых.

Все условия распространяются на корпоративные зарплатные проекты, а также на индивидуальные зарплатные карты. При этом индивидуальную зарплатную карту можно выпустить мгновенно при обращении в банк.

Для клиентов, получающих пенсию на карты «Мир», банк увеличил начисление на остаток средств по карте до 6% годовых. Кроме того, по пенсионным картам «Мир» начисляется кешбэк до 7% за оплату покупок в аптеках и жилищно-коммунальных услуг. К базовой ставке кешбэка 2% действует надбавка в 5% при размещении вклада в банке от 50 тыс. рублей. Пенсионную карту также можно получить мгновенно при обращении в офис банка.

Оформить заявку на пенсионную или зарплатную карту можно удаленно — на сайте банка, а также в интернет-банке или мобильном приложении.