Число заявок клиентов ВТБ — физических лиц на оформление кредитных каникул составило в мае 95 тыс., уменьшившись на 40% по сравнению с апрелем. Такие данные представили в банке, уточнив, что общая сумма, на которую были предоставлены каникулы, снизилась на 32%.

В первой половине мая (с учетом праздничных дней) заемщики ВТБ подали 55 тыс. заявок на кредитные каникулы, при этом во второй половине месяца это число снизилось до 40 тыс. Заявки в период с 16 по 31 мая подавались в два раза менее активно, чем в начале действия программы (с 1 по 15 апреля). Наибольшее снижение спроса в мае было зафиксировано в части автокредитования (более 55%) и ипотеки (число заявок уменьшилось на 42%).

Общая сумма по предоставленным клиентам ВТБ в мае каникулам составила 76,7 млрд рублей против 112,7 млрд в апреле. Средний размер остатка задолженности по кредитам клиентов на момент подачи заявления стабилен, указывают в банке. По автокредитам он составляет 521 тыс. рублей, по кредитам наличными — 640 тыс., по ипотеке — 2,46 млн рублей.

«В первой половине мая мы фиксировали снижение числа обращений за кредитными каникулами и видим, что по итогам всего месяца эта тенденция сохранилась. Можно говорить о том, что основная часть клиентов, столкнувшихся с финансовыми сложностями в апреле, уже обратилась за отсрочкой своих кредитных обязательств. Число обращений снижается при одновременной стабилизации средней суммы остатка задолженности: по неипотечным кредитам она не превышает 700 тысяч рублей», — комментирует руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.



На сегодняшний день ВТБ оформил кредитные каникулы для 226 тыс. клиентов на 189 млрд рублей, это порядка 90% от общего числа принятых за два месяца заявок. В том числе 86% приходится на кредиты наличными, 11% — на ипотеку, остальное — на автокредитование. Все заемщики, которые воспользовались этой мерой поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту на три месяца в рамках собственных программ банка и на шесть месяцев — по государственной программе, уточняют в ВТБ.