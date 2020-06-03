Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году Рост Банком, подконтрольным тогда Микаилу Шишханову, 50 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Капитал».

Как следует из появившейся в четверг записи в картотеке арбитражных дел, решение отклонить кассационную жалобу Шишханова и двух других бывших руководителей Рост Банка Александра Лукина и Кирилла Любенцова судья Наталья Чучунова приняла еще 12 мая, однако текст определения ВС РФ на данный момент еще не опубликован.

В июне Девятый арбитражный апелляционный суд отменил две сделки по внесению прежним руководством Рост Банка, который сейчас присоединен к банку «Траст», 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост инвестиции» и 50 млрд рублей в ООО «Рост капитал». Банк «Траст» требовал в суде признать недействительными обе сделки. По мнению «Траста», их целью был вывод активов из Рост Банка.

