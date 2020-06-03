Почти каждый третий житель России (32%) не смог сэкономить на самоизоляции, у 17% граждан расходы выросли, пишут «Известия» . Такие данные в ходе общероссийского опроса получило исследовательское агентство MAGRAM MR. Большей части респондентов (51%) самоизоляция все же принесла экономию. В 55% случаев это произошло из-за того, что люди перестали покупать одежду, обувь, косметику и другие товары схожих категорий. В Москве отказ от покупок отметило значительно больше участников опроса — 78% (55% от всей выборки). Также люди (47%) стали экономить на привычных ранее кино, театрах, походах в ресторан и занятиях в фитнес-клубах.

Некоторые (40% ответов) осознанно снижали траты, у 30% опрошенных получилось сэкономить на транспортных и прочих расходах, на оплате ЖКХ и услуг извлечь выгоду удалось всего 1% респондентов. Осознанно экономить, в том числе на еде, начали гораздо меньше москвичей — 27% против 40% по всей выборке.

Как пояснила исполнительный директор MAGRAM MR Наталия Турунова, люди снимали стресс, покупая продукты (65% ответов), в том числе готовую еду из ресторанов и кафе, алкоголь (10%) и делая импульсивные интернет-покупки (14%).

Менее всего в кризис пострадали отрасли, которые связаны с производством еды и лекарств, сообщили экономисты. По данным Росстата, в I квартале 2020-го россияне заработали почти 13,8 трлн рублей, а потратили около 14,3 трлн. При этом на покупку товаров пришлось 65,8% доходов — почти на 2 процентных пункта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как показал опрос, более половины (51%) россиян отметили частичное сокращение дохода в период самоизоляции. Почти у трети (31%) он остался прежним. А 17% респондентов потеряли заработок полностью. Только 1% респондентов сообщил, что их достаток вырос.

По мнению экспертов, статистические данные свидетельствуют о том, что пока люди не готовы переходить на более дешевые продукты.