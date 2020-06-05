Группа «Тинькофф» подписала соглашения с девелоперской компанией AFI Development о долгосрочной аренде строящегося в Москве бизнес-центра AFI Square на Грузинском Валу, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Офисное здание бизнес-центра площадью более 90 тыс. кв. м будет построено в первом полугодии 2022 года на ул. Грузинский Вал, в 200 метрах от станции метро «Белорусская». Новая штаб-квартира «Тинькофф» объединит в одном месте ключевые подразделения группы — Тинькофф Банк (включая «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Инвестиции»), «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Образование», «Тинькофф Путешествия» и др.



В новой штаб-квартире в AFI Square смогут работать одновременно более 6 тыс. человек. Офис спроектирован как удобное и сверхсовременное пространство для высокопрофессиональной технологической команды — с учетом возможности для сотрудников в любой момент работать дистанционно, с легко трансформируемой и более широкой рассадкой, комфортными зонами отдыха и т. д.

«Группа «Тинькофф» растет и развивается как одна огромная экосистема. Мы давно искали для себя новый дом, в котором нам будет удобно жить и работать, и, наконец, нашли его в AFI Square. Наша новая штаб-квартира расположится в удобном месте в центре Москвы. Но это не будет офис в привычном смысле этого слова. Мы технологическая компания, привыкшая к гибкой удаленной работе. Поэтому мы будем делать для себя не место для обязательной работы, а «место силы» — пространство для творчества, встреч команд, рабочего и личного общения, обмена опытом и идеями, обучения и развития, занятий спортом и отдыха. Это будет отличное место для молодых талантов, аналитиков, разработчиков, дата-сайентистов, дизайнеров и других специалистов, в котором будут рождаться новые революционные финтех-идеи. Кстати, название для нашего нового дома наши сотрудники выберут самостоятельно — мы проведем специальное голосование», — говорит председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз.