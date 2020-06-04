Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка признал незаконной продажу нидерландской Promsvyaz Capital B.V. 20% акций ПСБ самому банку накануне объявления о его санации в 2017 году и обязал компанию братьев Ананьевых вернуть истцу более 19,6 млн рублей.

Суд полностью удовлетворила уточненные требования ПСБ.

Изначально этот иск в январе 2018 года был подан к семи ответчикам — негосударственным пенсионным фондам «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (в ходе процесса присоединился к «Сафмару»), их управляющим компаниям «УК Управление инвестициями», «Ай Кью Джи Управление активами», «Конкорд Управление Активами» и Promsvyaz Capital. Через последнюю Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

Новая администрация банка оспорила серию сделок, по которым НПФы продали принадлежащие им акции ПСБ — в сумме это 20% — нидерландской компании, а та затем продала их банку за 16,5 млрд рублей. Все сделки прошли 14 декабря 2017 года, за один день до объявления о санации ПСБ. Банк просил признать сделки недействительными и применить последствия их недействительности путем взыскания с ответчиков 16,5 миллиарда рублей.

В сентябре 2019 года пять ответчиков из оставшихся к тому времени шести заключили с ПСБ мировое соглашение, и суд прекратил производство по требованиям к ним. По условиям мирового соглашения, НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар» разместили в ПСБ депозиты на общую сумму около 21 млрд рублей до 2029 года и до 2040 года соответственно. Однако фонды получили право забрать свои деньги раньше при условии покупки субординированных облигаций ПСБ на сумму депозитов.

В четверг представитель ПСБ сообщил об исполнении мирового соглашения, в связи с чем попросил суд уменьшить сумму иска к последнему ответчику Promsvyaz Capital с 16,5 млрд до 19,6 млн рублей. На эту сумму остались не погашены другими ответчиками обязательства перед истцом.

Выступая по существу спора, представитель ПСБ заявил, сделка «противоречит достаточно огромному числу норм материального права», в частности, банк нарушил действовавший в тот период прямой запрет ЦБ на отчуждение активов и сделки с ценными бумагами, сделка была неравноценной, не получила корпоративного одобрения и была направлена только на вывод активов.

Ответчик иск не признал. Он просил назначить экспертизу для оценки стоимости 20% акций банка на момент сделки, так как, по его мнению, эта стоимость была не нулевой, как считает истец. Суд, однако, ходатайство об экспертизе отклонил.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Алексей и Дмитрий Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ, НПФ «Будущее» — 10%, НПФ «Сафмар» — 6,19%, НПФ «Доверие» — 3,81%.