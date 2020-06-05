Восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АО «Открытие Холдинг» на решение о взыскании с него в пользу банка «Траст» 8,28 млрд рублей долга, говорится в материалах суда.



Ответчик обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 28 января.

Окружной арбитраж тогда взыскал с АО задолженность по договорам кредитной линии от 13 декабря 2012 года и 18 апреля 2013 года. Факты выдачи банком заемщику денежных средств (кредита), наличия задолженности по возврату кредитов и уплате процентов за пользование кредитами ответчиком не оспариваются. Задолженность по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, финансовые санкции в спорном размере на текущий момент заемщиком не уплачены, отметил суд.

Банк «Траст» 18 октября 2019 года разместил в реестре «Федресурса» сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «Открытие Холдинг».

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2019 года отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров банка «ФК Открытие» на определение об аресте их имущества на общую сумму 289,5 млрд рублей.

Определением столичного арбитражного суда от 25 июля 2019 года были арестованы счета пяти бывших руководителей организации. Апелляционный суд 17 сентября прошлого года оставил без изменения определение первой инстанции. Ответчики просили Арбитражный суд Московского округа отменить эти судебные акты.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска о взыскании этой суммы с менеджеров. Арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков за исключением 80% от зарплаты.

В качестве ответчиков заявлены один из основателей финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.