Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ компании Evison Holdings Limited (через эту структуру инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют пакет акций банка «Восточный») в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об обязании продать 9,99% акций банка, говорится в материалах суда.



Арбитражный суд Амурской области 24 мая 2019 года удовлетворил иск ООО «Финвижн холдингс» (миноритарный акционер банка «Восточный»), апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменения решение областного суда.

Затем компания Evison Holdings Limited подала заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда от 24 мая прошлого года.

Областной арбитраж 18 февраля возвратил этой компании заявление.

Суд тогда отметил, что приведенное обстоятельство не является существенным, а заявитель должен был быть осведомлен о нем. Какие-либо иные обстоятельства и доводы, свидетельствующие о наличии оснований для пересмотра вступившего в законную силу решения суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, компанией Evison Holdings Limited не приведены, соответствующие документы и доказательства в обоснование доводов не представлены.

Согласно условиям соглашения ответчик должен был продать истцу 9,99% акций банка, однако впоследствии, по информации «Финвижн холдингс», кипрская компания отказалась от исполнения договора.

Ранее по ходатайству истца суд арестовал 9,99% акций банка, принадлежащих ответчику, сообщил 1 апреля 2019 года журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Evison Holdings Limited.

Заявитель просил суд наложить арест на 80,2 млрд штук обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Восточный» номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Также компания просила запретить органам банка «Восточный» принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение этих акций.

Мосгорсуд продлил в мае срок домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по уголовному делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. «Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Калви до 13 августа 2020 года», — сказал собеседник агентства.

На тот же срок суд оставил под домашним арестом пятерых других фигурантов дела — директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова, а также бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.