Банк «Северный Морской Путь» (СМП Банк), который с мая 2014 года является санатором Мособлбанка и его мажоритарным владельцем (98,3%), предъявил требование о выкупе его акций, пишет «Коммерсант» . После завершения процедуры он останется единственным акционером Мособлбанка до момента их объединения. Реестр акционеров закрывается 18 июля.

Как поясняют в Мособлбанке, выкуп акций у миноритариев позволит «сократить издержки, в том числе на созыв, подготовку и проведение общих собраний акционеров, а также значительно увеличить скорость принятия корпоративных решений». Большая часть миноритариев «получили свои акции в качестве подарков до начала процедуры финансового оздоровления в 2014 году», отметили в кредитной организации. Это было сделано с целью обхода предыдущим менеджментом предписания ЦБ об ограничениях на привлечение во вклады денежных средств населения, поскольку ограничение не распространялось на акционеров банка. Банком России впоследствии данная схема также была пресечена, пояснили в Мособлбанке.

Независимый оценщик установил стоимость 100% пакета акций Мособлбанка в один рубль, а цену выкупа одной акции значительно ниже 1 копейки. Как указано в требовании о выкупе, если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному лицу, составляет менее 1 копейки, то все они выкупаются по цене 1 копейка. Текущая биржевая стоимость портфеля миноритариев составляет 110 млн рублей. Максимальная же цена выкупа всех акций, исходя из общего числа акционеров, не должна превысить 400 рублей.

Как отмечают эксперты, у владельцев акций есть возможность оспорить условия выкупа. Правильность того, что акции Мособлбанка с отрицательным капиталом до сих пор торгуются на бирже, вызывает сомнения, так как это создает угрозу и риски для неквалифицированных инвесторов, поясняют эксперты. По их словам, логичнее было бы раньше поднять вопрос о делистинге.