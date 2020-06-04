Деятельность банков и микрофинансовых организаций (МФО) по сбору долгов с граждан будет передана под контроль судебных приставов. Это предусматривает разработанный Минюстом законопроект об изменениях в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности <…>» и в закон «О кредитных историях», сообщили в пресс-службе Минюста.

Контроль судебных приставов за работой коллекторов предлагается распространить также на деятельность компаний, занимающихся возвратом долгов с граждан в качестве дополнительной деятельности, то есть на МФО, сообщили в Минюсте. Надзор приставов не будет распространяться на сбор долгов организациями ЖКХ и на ломбарды.

«К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести ведение перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности, установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками (информация об ограничениях будет отражена в госреестре и перечне организаций соответственно). Такие ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 дней», — сообщили в ведомстве.

Согласно законопроекту, для взаимодействия с должниками и иными лицами при возврате долгов кредитные организации и МФО «обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности».