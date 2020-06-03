Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил примерно 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 21 копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,99 рубля (плюс 32 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 77,3 рубля (плюс 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рубль имеет сильные позиции против доллара США и готов двигаться ниже до 67,8 рубля. По его словам, если на нефтяном рынке начнется нисходящая коррекция, то продавцам придется отступить к 69,3, чтобы перегруппироваться и набраться сил для нового наступления.

«Пара доллар/рубль вчера вплотную подходила к отметке 68, но тестировать ее на прочность так и не решилась. У рубля нет никаких фундаментальных факторов для роста, а сейчас наблюдается еще и его сильная техническая перекупленность. Поэтому сегодня ждем разворота пары доллар/рубль вверх, и к этому движению среднесрочно стоит присоединяться», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.