Следующая рабочая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня России 12 июня. Кроме того, 24 июня также объявлен нерабочим днем из-за проведения парада Победы. Об этом рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Роструда.

«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, подчеркнули в Роструде, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня.

«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается», — уточнили в Роструде.

Президент Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.