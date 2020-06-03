«Зеленую карту» можно будет оформить удаленно, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщило российское бюро системы «Зеленая карта». Международная система страхования гражданской ответственности автомобилистов с 1 июля начинает переход на электронный формат. Страховку «Зеленая карта» автовладельцам необходимо покупать для выезда за пределы РФ отдельно от внутреннего полиса ОСАГО . Согласно принятому решению, национальные бюро вправе как сохранить оформление полисов на бланках привычного зеленого цвета, так и перейти полностью или частично на выпуск электронных и распечатываемых автовладельцами для пересечения границ полисов.

Как пояснил глава российского бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван, автовладельцы с распечатанной черно-белой копией электронного полиса появятся на российских дорогах уже после 1 июля. Он ожидает, что к 1 июля это сделает весь Евросоюз.

У российских автомобилистов такая возможность появится ориентировочно в IV квартале 2020 года. Пока для удаленных продаж «зеленых карт» отечественным страховщикам не хватает законодательно утвержденного механизма взаимодействия с таможенной службой. Кроме того, планируется завершить наладку автоматизированной информсистемы АИС ОСАГО 2.0-big data Российского союза автостраховщиков, в составе которой заработает модуль для «зеленой карты».

По словам Разувана, специфика этого вида страхования для компаний — «длинные» и крупные убытки с размерами выплат в 1—5 млн евро. Месяцы самоизоляции, апрель и май, сократили продажи «зеленых карт» сразу на 80%, оценивают в российском бюро. До пандемии основными покупателями таких полисов были владельцы легковых авто. Тем не менее во время действия ограничений страховые случаи с держателями иностранных «зеленых карт» продолжают происходить.