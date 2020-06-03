У российских автомобилистов такая возможность появится ориентировочно в IV квартале 2020 года.
«Зеленую карту» можно будет оформить удаленно, пишет «Коммерсант». Об этом сообщило российское бюро системы «Зеленая карта». Международная система страхования гражданской ответственности автомобилистов с 1 июля начинает переход на электронный формат. Страховку «Зеленая карта» автовладельцам необходимо покупать для выезда за пределы РФ отдельно от внутреннего полиса ОСАГО. Согласно принятому решению, национальные бюро вправе как сохранить оформление полисов на бланках привычного зеленого цвета, так и перейти полностью или частично на выпуск электронных и распечатываемых автовладельцами для пересечения границ полисов.
Как пояснил глава российского бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван, автовладельцы с распечатанной черно-белой копией электронного полиса появятся на российских дорогах уже после 1 июля. Он ожидает, что к 1 июля это сделает весь Евросоюз.
У российских автомобилистов такая возможность появится ориентировочно в IV квартале 2020 года. Пока для удаленных продаж «зеленых карт» отечественным страховщикам не хватает законодательно утвержденного механизма взаимодействия с таможенной службой. Кроме того, планируется завершить наладку автоматизированной информсистемы АИС ОСАГО 2.0-big data Российского союза автостраховщиков, в составе которой заработает модуль для «зеленой карты».
По словам Разувана, специфика этого вида страхования для компаний — «длинные» и крупные убытки с размерами выплат в 1—5 млн евро. Месяцы самоизоляции, апрель и май, сократили продажи «зеленых карт» сразу на 80%, оценивают в российском бюро. До пандемии основными покупателями таких полисов были владельцы легковых авто. Тем не менее во время действия ограничений страховые случаи с держателями иностранных «зеленых карт» продолжают происходить.
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