Если вы хотите отправить деньги родственникам в Армению, то нет необходимости выходить из дома - воспользуйтесь мобильным приложением Юнибанка. Приложение UniMobile позволяет осуществлять и получать денежные переводы Юнистрим онлайн, без посещения пункта обслуживания.

Для отправки перевода в приложении воспользуйтесь функцией «Денежные переводы Юнистрим» и укажите страну и ФИО получателя перевода, сумму, валюту и номер счёта, с которого нужно отправить деньги. Получатель перевода сможет выбрать счёт в Юнибанке, на который желает получить средства онлайн. Для этого достаточно ввести информацию о переводе: код, сумму, валюту и номер счёта для зачисления денег. Останется только нажать кнопку подтверждения — и сумма поступит на банковский счёт. Всё просто, быстро и удобно.



“Денежные переводы Юнистрим – одна из самых востребованных финансовых услуг в Армении. Проживающие за рубежом армяне финансово поддерживают свои семьи и регулярно отправляют переводы родителям и родственникам. Благодаря приложению UniMobile им не нужно идти в банк, чтобы отправить или получить деньги. Все можно сделать дома, просто нажав пару кнопок на телефоне ”, - говорит директор по операционному обслуживанию и информационным системам Юнибанка Артур Аперян.



"Развитие онлайн сервисов и забота о безопасности наших клиентов и их близких — самая актуальная задача сегодняшнего дня, — говорит президент системы международных денежных переводов Юнистрим Ксения Чернышева. — Вместе с Юнибанком мы помогаем армянской диаспоре поддерживать родственников дистанционно, не подвергая риску своё здоровье. И жители Армении, получая из-за рубежа финансовую помощь, тоже могут оставаться дома".



Приложение UniMobile можно скачать в App Store или Google Play . Заявку на подключение услуги можно тоже подать из дома — онлайн. Заполните простую форму на сайте , приложите фото паспорта и селфи, и Юнибанк в кратчайшие сроки предоставит вам доступ к мобильному приложению.

Приложение UniMobile доступно на армянском, русском и английском языках.