ЦБ установил официальные курсы валют на 5 июня.

Курс доллара повысился на 67,2 копейки, составив 69,0151 рубля (68,3413 рубля на 4 июня). Курс евро увеличился на 70 копеек, до 77,3245 рубля (76,6243 рубля на 4 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:28 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,1225 рубля (плюс почти 46 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 77,45 рубля (плюс 29 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 68,81—69,23 рубля за доллар и 77,16—77,55 рубля за евро.